De komende maanden wordt er nog hard gewerkt om de ontvangst van het DAB+-pakket van de NPO verder te verbeteren.

Nieuwe exploitant

Sinds vrijdag 1 september is Broadcast Partners de nieuwe exploitant van het zendernetwerk voor digitale radio van de NPO. Tot 1 september was KPN de exploitant. Het nieuwe netwerk bestaat uit 15 extra zendlocaties waardoor de ontvangst van de publieke radiozenders beter moet worden.

Opbouw

Het nieuwe netwerk is echter nog in opbouw en zal de komende periode worden geoptimaliseerd. In een aantal gebieden is de ontvangst van het DAB+-signaal van de publieke radiozenders sinds 1 september tijdelijk slechter geworden. De NPO geeft echter aan dat er druk gewerkt wordt door zenderexploitant Broadcast Partners om het netwerk te verbeteren. “De regio Enschede heeft vanaf vandaag weer goede ontvangst op het DAB+netwerk, naar verwachting is dat op Terschelling voor het einde van deze week. Winschoten, Doetinchem en Zwolle zijn volgende week omgeschakeld. Voor Oestgeest en Losser geldt dat in week 38“, aldus de NPO.