De publieke radiozenders zijn vanaf 1 september nog beter te ontvangen via DAB+. Er komen vijftien DAB+ zendlocaties bij, waarmee onder meer de ontvangst op de Waddeneilanden, de Zuid-Hollandse eilanden en de aangrenzende Zeeuwse eilanden verbetert. Dit bericht de NPO in een persbericht.

Nieuwe exploitant

Op dit moment is de exploitatie van het DAB+ netwerk van de NPO-radiozenders in handen van KPN.

Broadcast Partners wordt op 1 september de leverancier van het DAB+ netwerk van de NPO. Vanaf die datum wordt het zenderpark voor de NPO uitgebreid naar een totaal van 61 zendlocaties.

“Betere ontvangst”

“We zien dat steeds meer luisteraars een DAB+ radio gebruiken om naar de publieke zenders te luisteren. Onze ontvangst kan op sommige plekken worden verbeterd, zoals op de Waddeneilanden, de Zuid-Hollandse eilanden en de aangrenzende Zeeuwse eilanden. We willen er als publieke omroep voor iedereen zijn”, zegt Jurre Bosman, directeur Audio NPO. “Met het nieuwe zenderpark verwachten we dat nog meer luisteraars kunnen genieten van de voordelen van digitaal luisteren. De komende jaren blijven we uiteraard ook op FM uitzenden met vier van onze zenders. DAB+ heeft als groot voordeel dat we meer zenders kunnen distribueren, zoals NPO Radio 5, NPO FunX, NPO Soul & Jazz en NPO Sterren NL.”

Even uit de lucht

Tijdens de omschakeling naar Broadcast Partners, in de nacht van donderdag 31 augustus op vrijdag 1 september, is de ontvangst van de zenders via DAB+ enige tijd onderbroken. De stations zijn dan wel te beluisteren via FM, kabel en/of internet.