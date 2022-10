Vanaf maandag staat NPO Radio 4 een kleine week in het teken van de NPO Radio 4 Klassieke Top 400.De Klassieke Top 400 is een lijst van 400 topstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Radio 4.

Matthäus-Passion

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach staat dit jaar wederom op de eerste plaats in de Klassieke Top 400 van NPO Radio 4, gevolgd door het Requiem van Wolfgang Amadeus Mozart. Peer Gynt van Edvard Grieg staat deze editie voor het eerst op de derde plaats. De compositie heeft nog nooit zo hoog in de toplijst van klassieke werken gestaan: vorige jaren stond de muziek van Grieg op de zevende plaats.

Uitzending

De Klassieke Top 400 is een lijst van 400 topstukken, gekozen door de luisteraars van NPO Radio 4. Alle werken zijn van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober tussen 07:00 en 23:00 uur te horen op NPO Radio 4. Op vrijdag 21 oktober eindigt de lijst met de nummer 1 om 20:00 uur. Tijdens de slotdag kunnen luisteraars de studio bezoeken om de uitzending bij te wonen, de NPO Radio 4-presentatoren te ontmoeten en genieten van de hoogste noteringen in de Klassieke Top 400.

Complete muziekstukken in de Nacht

In de Nacht van NPO Radio 4 zijn van maandag 17 tot en met vrijdag 21 oktober een aantal lange werken uit de Klassieke Top 400 in hun geheel te horen, zoals de Notenkraker-suite van Tsjaikovski en symfonieën van Schubert en Mozart. Heel bijzonder is dat we van maandag 17 op dinsdag 18 oktober openen met een 4 uur durende versie van Simeon ten Holts geliefde Canto Ostinato.

