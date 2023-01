De klassieke radiozender NPO Radio 4 heet vanaf vandaag NPO Klassiek. De naamswijziging was eerder al bekend gemaakt door de NPO en is per vandaag, maandag 2 januari, ingegaan.

Platform

De zender wordt hét publieke platform voor klassieke muziek in de volle breedte: radio, podcasts, (live-)concerten, video’s, muzieknieuws en speellijsten. “NPO Klassiek is een gids voor iedereen die van klassieke muziek houdt of het wil leren kennen. Onder de nieuwe vlag blijven de bestaande programma’s te horen die aansluiten op de dynamiek van de dag”, aldus de NPO in een persbericht.

“Vindbaarheid en herkenbaarheid vergroten”

Simone Meijer, zendermanager NPO Klassiek: “We introduceren NPO Klassiek om de vindbaarheid en de herkenbaarheid van de zender te vergroten. Hierin schuilt ook onze ambitie om een gids te zijn voor iedereen die meer wil ontdekken op het gebied van klassieke muziek. We bouwen hard aan een platform waarmee we een rijk aanbod creëren voor iedereen die van klassieke muziek houdt of het wil leren kennen en waarmee we ook de culturele sector omarmen en alle aandacht geven die deze verdient. Natuurlijk blijven de vertrouwde programma’s gewoon te horen op onze zender.”

Nieuwe audiovormgeving

Met de naamswijziging zijn ook de herkenningstunes en jingles van NPO Klassiek vernieuwd. Het audiopakket is live ingespeeld door het eigen Radio Filharmonisch Orkest en vanaf nu te horen op de zender.

Meer informatie via deze website. Luisteren kan via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet.