NPO Radio 4 krijgt een nieuwe naam: vanaf 1 januari 2023 heet het station NPO Klassiek. De nieuwe naam voor de klassieke radiozender was eerder al bekend gemaakt door de NPO in haar begroting over 2023.

Platform

De zender wordt het publieke platform voor klassieke muziek in de volle breedte: radio, podcasts, live-concerten, video’s, muzieknieuws en speellijsten.

“Vindbaarheid en herkenbaarheid”

Simone Meijer, zendermanager NPO Radio 4: “We introduceren NPO Klassiek om de vindbaarheid en de herkenbaarheid van de zender te vergroten. Hierin schuilt ook onze ambitie om een gids te zijn voor iedereen die meer wil ontdekken op het gebied van klassieke muziek. We bouwen hard aan een platform waarmee we een rijk aanbod creëren voor iedereen die van klassieke muziek houdt of het wil leren kennen en waarmee we ook de culturele sector omarmen en alle aandacht geven die deze verdient. Natuurlijk blijven de vertrouwde programma’s gewoon te horen op onze zender.”

Integrale koers

Jurre Bosman, directeur Audio: “NPO Klassiek staat symbool voor de integrale koers die NPO Audio heeft ingezet voor 2023. Dat doen we met onze sterke live-radiozenders, waarmee we het leven van onze luisteraars elke dag willen verrijken en verdiepen. Ook zetten we vol in op nieuwe vormen van audiocontent; podcasts voorop. We focussen ons met de omroepen daarbij op de genres journalistiek en cultuur, in een brede waaier. ”

Andrea van Pol presenteert De Ochtend

Andrea van Pol wordt de nieuwe presentator van De Ochtend (KRO-NCRV) op NPO Klassiek. Vanaf januari is zij van maandag tot en met donderdag van 07.00 tot 09.00 uur te horen op de klassieke zender. Van Pol is geen onbekende voor de luisteraars van NPO Radio 4; ze was vaste invaller bij De Ochtend van 4 en één van de presentatoren van het programma Opium (AVROTROS). Door de naamswijziging van de zender verandert ook de naam van het ochtendprogramma. Vanaf 2 januari heet het programma De Ochtend. De inhoud van het programma blijft ongewijzigd.