Presentator van het KRO-NCRV radioprogramma De Ochtend van 4 Margriet Vroomans stopt per 1 januari 2023. Ze presenteerde het programma op NPO Radio 4 vanaf juli 2010. De plek van Margriet Vroomans wordt na 1 januari 2023 ingenomen door Andrea van Pol.

“Ben benieuwd wat er op m’n pad komt”

Margriet Vroomans: “De ochtend is het mooiste tijdstip van de dag. Samen met een geweldig team maakte ik de luisteraars wakker met mooie muziek en informatie. Ik kijk terug op fijn contact met luisteraars, op duizenden uitzendingen, mooie projecten en dierbare podcasts. Afscheid nemen is nooit makkelijk, maar ik doe het toch: het is tijd. Tot 1 januari hoop ik nog veel mooie uitzendingen te maken en ik ben benieuwd wat er daarna op m’n pad komt!”

Andrea van Pol

De plek van Margriet Vroomans wordt na 1 januari 2023 ingenomen door Andrea van Pol. Van Pol is geen onbekende voor de luisteraars van NPO Radio 4; Ze is vaste invaller bij De Ochtend van 4, één van de presentatoren van het cultuurprogramma Opium en ze maakt voor de zender de podcast Nooit van gehoord?!, over vergeten componistes. Daarnaast was ze jaren te horen als presentator van het NPO Radio 1 programma Vroege Vogels en presenteerde ze op televisie oa Kunstuur en De Slag om Nederland.

“Waardige opvolger”

KRO-NCRV manager audio Marwil Straat: “Wij hebben met Andrea van Pol een waardige opvolger voor Margriet Vroomans gevonden. We zijn ervan overtuigd dat de ochtendshow bij Andrea, met de haar kenmerkende twinkel in haar stem, haar kennis van zaken, enthousiasme en warmte, in goede handen blijft.”

De presentatie van De Ochtend van 4 op vrijdag en in het weekend verandert niet: Hans Smit presenteert deze dagen en blijft dat doen.