De luisteraars van NPO Radio 4 kunnen vanaf vrijdag 30 september weer stemmen op hun favorieten in de Klassieke Top 400, een toplijst met de 400 mooiste klassieke muziekstukken. Stemmen kan online via nporadio4.nl en bij de Stembus die door het hele land rijdt. De Klassieke Top 400 is te horen van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 21 oktober op NPO Radio 4.

Stembus

Presentator en Stembus-chauffeur Sander Zwiep neemt van vrijdag 30 september tot en met vrijdag 7 oktober dagelijks een andere NPO Radio 4-collega mee om stemmen op te halen in heel Nederland. Samen brengen ze klassieke muziek naar onverwachte plekken. Denk aan een camping, een woonzorgcentrum, een melkveebedrijf of een restaurant. Ook bezoekt de bus weer mensen op hun werk. Dat gaat van een advocatenkantoor tot een bedrijf in verwarmingsmaterialen en een opleiding voor koks en bakkers.

Het Pleidooi

Daarnaast stopt de NPO Radio 4 Stembus bij professionele musici en scholen. Liefhebbers van klassieke muziek kunnen de bus ook bij hen thuis of op het werk uitnodigen. Op het programma staan miniconcertjes in onder meer ziekenhuizen, bij een chemische fabriek en bij een medische hulporganisatie. Nieuw dit jaar is Het Pleidooi, waarin iemand aan het eind van de middag op de NPO Radio 4-zeepkist plaatsneemt en in een minuut tijd hartgrondig pleit voor één bepaald klassiek stuk voor de lijst.

Start

De Stembus start op vrijdag 30 september in Leiden. Staatssecretaris Cultuur en Media Gunay Uslu brengt als eerste haar stem uit voor de Klassieke Top 400 en opent daarmee de stemweek. Daarna gaat de bus op tournee door Nederland en komt op vrijdag 7 oktober weer aan in Hilversum.

