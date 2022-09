3FM Serious Request komt deze editie in actie voor Het Vergeten Kind en zal dit jaar worden gehouden in Amersfoort.

Goede doel

In de week voor kerst voert 3FM traditiegetrouw actie voor het goede doel en zetten de dj’s zich samen met Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de vergeten kinderen van dit land.

Het Vergeten Kind

In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Door hun onveilige thuissituatie voelen deze kinderen zich ongewenst, ongeliefd en eenzaam en lopen ze een verhoogd risico om op latere leeftijd op het criminele pad te raken of werkloos te worden. Daarom komt 3FM Serious Request dit jaar in actie voor Het Vergeten Kind. Zij halen kinderen uit hun negatieve leefklimaat en overladen ze tijdens speciaal georganiseerde activiteiten met positieve aandacht waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen en veerkrachtiger worden.

“Unieke vaste waarde”

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “3FM Serious Request met het Glazen Huis is die unieke vaste waarde vlak voor kerst waarbij mensen iets goeds doen voor een ander en tegelijkertijd kunnen genieten van een week lang betekenisvolle, mooie radio. Het Vergeten Kind is een doel wat bij het hele dj-team dicht bij het hart ligt. We willen samen met luisteraars kennismaken met al het goeds dat ze doen en met zoveel mogelijk Nederlanders voor ze in actie komen. Ook keren we graag terug naar De Nieuwe Stad in Amersfoort. Een prachtige bereikbare locatie, waarbij we hopen er deze keer een warme editie mét publiek van te kunnen maken; iets dat vorig jaar door de coronamaatregelen slechts een krappe 5 uur mogelijk was.”

