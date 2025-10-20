Vanochtend heeft Louis van Gaal, oud-bondscoach en ere-ambassadeur van Spieren voor Spieren, de DJ’s van het Glazen Huis bekendgemaakt.

Sterrenteam

In een persconferentie Van Gaal de namen van ‘zijn’ sterrenteam: Mart Meijer, Barend van Deelen en Sophie Hijlkema. De dj’s worden opgesloten om samen met heel Nederland zoveel mogelijk geld op te halen voor Spieren voor Spieren, dat dit jaar het goede doel is van 3FM Serious Request. Het Glazen Huis staat van 18 tot en met 24 december op de Markt in Den Bosch, waar 24 uur per dag live radio, televisie en online content gemaakt wordt.

Mart Meijer voor eerst in Glazen Huis

Naast ervaren spelers Barend van Deelen (PowNed) en Sophie Hijlkema (AVROTROS) mag Mart Meijer (AVROTROS) dit jaar voor het eerst het Glazen Huis in. Dit jaar hebben de Glazen Huis-dj’s te maken met een extra uitdaging: zij moeten tijdens de actieweek hun mobiele telefoon inleveren en kunnen daarom alleen contact met het thuisfront onderhouden via de radio of tijdens een bezoek aan het Glazen Huis in Den Bosch. Traditiegetrouw eten de dj’s tijdens 3FM Serious Request niet, maar krijgen zij op vaste tijdstippen sapjes.

3FM Serious Request

3FM Serious Request zet zich ook dit jaar in voor het goede doel, deze editie voor Spieren voor Spieren. In de week voor kerst, van 18 t/m 24 december, staan de radiozender en online kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis op de Markt in Den Bosch.

Meer informatie 3FM.nl/seriousrequest.