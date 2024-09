Van 11 tot en met 14 september vraagt het Glazen Radiohuis aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Vanuit de mobiele studio van het Glazen Radiohuis in Delft zullen radio-uitzendingen te horen zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Vorig jaar stond het Glazen Radiohuis in Zoetermeer en Den Haag.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Van woensdag 11 tot en met zaterdag 14 september staat het Glazen Radiohuis bij winkelcentrum De Hoven te Delft. Dit is in de Week van Lezen en Schrijven. In de uitzendingen van deze bijzondere radiostudio is er extra aandacht voor laaggeletterdheid. En vertellen radiogasten over hun eigen ervaringen. De Delftse wethouder Gooijer van Onderwijs opent op woensdag 11 september het Glazen Radiohuis, waarna er tot en met zaterdag van alles te doen is. Voorbijgangers kunnen zien en horen wat er in het radiohuis gebeurt. En mensen kunnen er terecht voor hulp en advies.

Samenwerkende partijen

Het Glazen Radiohuis wordt georganiseerd door Stichting Cineac Den Haag in samenwerking met de lokale omroep van Rijswijk, Feel Good Radio, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeenten in Haaglanden.

Kijken en luisteren

De uitzendingen zijn online te bekijken via glazenradiohuis.nl, Feel Good TV op kanaal 43 van Ziggo. De uitzendingen zijn ook te beluisteren via Omroep Delft op 106.3FM. In de regio rond Den Haag zijn de uitzendingen ook te horen via DAB+.

Leidschendam-Voorburg

Het Glazen Radiohuis verhuist daarna van Delft naar Leidschendam. In Leidschendam staat het Glazen Radiohuis van 23 tot en met 26 september aan de Damlaan 40 naast het Veur Theater.

Meer informatie via deze website.