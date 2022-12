Feel Good Radio blijft ook de komende vijf jaar de lokale omroep van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het Commissariaat voor de Media heeft de licentie van de omroep verlengd.

Pijnacker-Nootdorp

Stichting Omroep Pijnacker-Nootdorp zendt in de Zuid-Hollandse gemeente Pijnacker-Nootdorp het radioprogramma Feel Good Radio uit. Via digitale televisie wordt Feel Good TV uitgezonden en er is een website met lokaal nieuws. Naast Stichting Lokale Omroep Pijnacker-Nootdorp was ook Stichting Pijnacker-Nootdorp Actueel in de race voor de licentie.

“Het is fantastisch om te zien hoe onze luisteraars verbonden zijn met de zender. De naamsbekendheid van Feel Good Radio is groot en veel mensen luisteren dagelijks of wekelijks naar Feel Good Radio. Daar zijn we trots op”, aldus een woordvoerder van Feel Good Radio.

Eindejaarsuitzending

Zaterdag 31 december maakt Feel Good Radio een eindejaarsuitzending vanaf 21:00 uur. Een radioshow via de kanalen van Feel Good Radio en het televisiekanaal Feel Good TV. Tijdens de show kan je plaatjes aanvragen. Meer informatie via de website van de lokale omroep.