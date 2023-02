Radiozender Feel Good 60’s & 70’s Hits heeft haar bereik in de digitale ether (DAB+) verder uitgebreid. De radiozender is nu ook in en rond Den Haag te horen via DAB+ op kanaal 5C.

Themakanaal voor senioren

Feel Good 60’s & 70’s Hits is een themakanaal voor senioren en opgericht door Feel Good Radio, de lokale radiozender voor de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk. De radiozender begon in april vorig jaar met haar uitzendingen. De radiozender was tot op heden via DAB+ te horen in de regio Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Leiden (kanaal 11B). Daarnaast is te zender te horen in de regio Haaglanden via de digitale radiopakketten van KPN (kanaal 1021), Ziggo (kanaal 919) en SKP (kanaal 910).

Uitbreiding

Vanaf nu is de radiozender ook te horen via het DAB+ in de stad Den Haag via kanaal 5C. Binnen afzienbare tijd zal de radiozender ook te beluisteren via DAB+ in de regio Delft, Westland en Vlaardingen via kanaal 9B. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via de website feelgoodradio.nl.