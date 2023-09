Van maandag 6 september tot en met 15 september vraagt het Glazen Radiohuis aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Vanuit de mobiele studio van het Glazen Radiohuis zullen radio-uitzendingen te horen zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid.

Laaggeletterdheid

De uitzendingen via radio en televisie zijn een initiatief van Stichting Cineac Den Haag in samenwerking met Stichting Lezen en Schrijven. Rond de Week van Lezen en Schrijven (8 -15 september) wordt met het de uitzendingen in de regio Den Haag extra aandacht gevraagd voor het belang van het aanpakken van laaggeletterdheid.

Twee locaties

Vorig jaar stond het Glazen Radiohuis in Rijswijk. Dit jaar staat de studio op twee locaties: Van 6 tot en met 9 september in Zoetermeer en van 12 tot en met 15 september in Den Haag. Op woensdag 6 september opent wethouder Marijke van der Meer het Glazen Radiohuis in de Dorpsstraat in Zoetermeer.

Uitzendingen

De uitzendingen vanuit de studio zijn te volgen via DAB+ in de regio rond Den Haag (kanaal 5C en 11B), via Ziggo in de regio Den Haag via kanaal 43 en wereldwijd via Internet.