3FM Serious Request komt deze 20e editie in actie voor Stichting ALS Nederland. Het Glazen Huis staat dit jaar op de Grote Markt in Nijmegen.

Goede doel

Traditiegetrouw voert 3FM in de week voor kerst actie voor het goede doel en zetten de dj’s zich samen met heel Nederland dag en nacht in om zoveel mogelijk geld in te zamelen, dit jaar voor ALS-patiënten.

ALS

In Nederland leven zo’n 1.500 mensen met ALS (amyotrofische laterale sclerose), of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500 mensen. Dat betekent dat elk jaar duizenden gezinsleden, vrienden, kennissen, familie en collega’s te maken krijgen met deze mensonterende ziekte. Patiënten is maar weinig tijd gegund, bij ALS vallen de spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Er is daarom geen tijd te verliezen.

DJ’s

Van 18 t/m 24 december staan de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie en wordt er 24 uur per dag live radio en online content gemaakt vanuit het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. Welke 3FM-dj’s dit jaar in het Glazen Huis actievoeren wordt op een later moment bekendgemaakt. Bezoek 3fm.nl/seriousrequest voor meer informatie.