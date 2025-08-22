Van 10 tot en met 13 september vraagt het Glazen Radiohuis aandacht voor laaggeletterdheid. Vanuit de mobiele studio van het Glazen Radiohuis in Berkel en Rodenrijs zullen radio-uitzendingen te horen zijn waarin aandacht wordt gevraagd voor laaggeletterdheid. Vorig jaar stond het Glazen Radiohuis in Delft en Leidschendam-Voorburg.

Aandacht voor laaggeletterdheid

Van woensdag 10 tot en met zaterdag 13 september staat het Glazen Radiohuis in het centrum van Berkel. Dit is in de Week van Lezen en Schrijven. In de uitzendingen van deze bijzondere radiostudio is er extra aandacht voor laaggeletterdheid.

Veel interessante gasten

De animo voor deze editie die in de gemeente Lansingerland staat kent veel enthousiasme van deelnemende organisaties uit de regio Zuid Holland Centraal zoals Welzijn Lansingerland, Stichting Leergeld, NLTraining en Dementeren Lansingerland. Er komen ook verschillende wethouders, waaronder natuurlijk Leon Hoek ook van Lansingerland langs.

Thema

Doel van de uitzendingen is ook dit jaar het vragen van bewustwording voor laaggeletterdheid. “We koppelen het dit jaar ook aan eenzaamheid onder ouderen en zullen het ook hebben over andere zaken die raakvlakken hebben met laaggeletterdheid zoals armoede“, aldus de organisatie.

Later dit jaar staat er ook nog een Glazen Radiohuis in ’s Gravenzande. Luisteren kan via DAB+ en Internet. Meer informatie via deze website.