De vakjury heeft de genomineerden geselecteerd voor de Lokale Media Awards 2024.

Uitreiking

Op zaterdagavond 5 oktober zal tijdens een feestelijke uitreiking duidelijk worden welke inzendingen beloond worden met een award. Juryvoorzitter Roos Moggré over de inzendingen van dit jaar: “Het niveau van de inzendingen is spectaculair gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er is journalistiek inhoudelijk een grote sprong gemaakt en ook de kwaliteit en relevantie van de producties zijn naar een hoger niveau getild. Wat we zien, is een enorme kwaliteitsslag, waarbij lokale omroepen een indrukwekkend professioneel niveau weten te bereiken.”

Alle nominaties vind je hier.

Omroep van het Jaar 2024

Eerder werd al bekend gemaakt dat vier omroepen kans maken op de titel Omroep van het Jaar 2024. De vakjury voor deze prijs, onder leiding van Milouska Meulens, heeft 1Twente, OPEN Rotterdam, RTV NOF en Studio Alphen genomineerd op basis van de stappen die de omroepen hebben gemaakt op het gebied van professionalisering, vernieuwing en talentontwikkeling.