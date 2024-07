De lokale omroepen 1Twente, OPEN Rotterdam, RTV NOF (Noordoost Friesland) en Studio Alphen zijn genomineerd voor de titel ‘Omroep van het Jaar 2024’.

Nominaties

De vakjury heeft de genomineerden geselecteerd op basis van de stappen die de omroepen hebben gemaakt op het gebied van professionalisering, vernieuwing en talentontwikkeling.

Vakjury

De vakjury bestaat uit voorzitter Milouska Meulens (auteur en presentatrice), Fiona Arens (directeur Nederlands Philharmonisch Orkest), John Olivieira (lid van de Raad voor Cultuur) en Evert Cuijpers (directeur van Omroep Venlo, de winnende omroep van vorig jaar). Om te bepalen welke omroep uiteindelijk de titel wint, bezoekt de jury de komende periode alle genomineerden voor verdiepende gesprekken.

Winnaar

Welke omroep de titel ‘Omroep van het Jaar 2024’ wint, wordt bekendgemaakt tijdens de feestelijke uitreiking van de Lokale Media Awards op zaterdagavond 5 oktober in Theater Gooiland. Deze dag is de afsluiting van de jubileumweek ’50 jaar Lokale Omroep’. In de middag vindt eerst de Inspiratiedag plaats, gevolgd door de uitreiking van de Lokale Media Awards met aansluitend een Jubileumfeest.