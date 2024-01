In 2024 bestaat de lokale publieke omroep 50 jaar. De overkoepelende organisatie van lokale omroepen, NLPO, staat uitgebreid stil bij deze mijlpaal.

50 jaar

Er is een speciale website gelanceerd over het vijftig jarig bestaan van de lokale omroep en er komt een boek uit. Daarnaast komt er een podcastserie over de lokale omroep in de afgelopen vijftig jaar. Tevens komt er een speciale jubileumweek van 30 september tot en met 5 oktober.

Geschiedenis

De geschiedenis van de lokale publieke omroep start in 1974. Zes omroepen ontvingen in dit jaar van het Ministerie van CRM subsidie om 6 jaar te experimenten met lokale televisieomroep via de kabel. Het ging om omroepen in Melick-Herkenbosch, Dronten, Zoetermeer, Deventer, Goirle en Bijlmermeer.

Veel veranderd

“Vijftig jaar later is er veel veranderd in de sector. Van zes in het begin naar maar liefst 376 in 1995, van communicatiemiddel opgezet door de gemeente naar onafhankelijke journalistiek en van lokale omroep naar streekomroep. Het jubileum is een mooi moment om achterom te kijken en stil te staan bij wat er is gebeurd en bereikt“, aldus de NLPO.

Website 50jaarlokaleomroep.nl

Op de website 50jaarlokaleomroep.nl is alles te lezen over het jubileum, er zijn videoreeksen over het thema te bekijken en je kunt je inschrijven voor meer informatie over het jubileumboek. Ook is er een tijdlijn te zien van de ontwikkelingen in de afgelopen 50 jaar.