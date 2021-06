OPEN Rotterdam is Omroep van het Jaar 2021

OPEN Rotterdam is tijdens de uitreiking van de Lokale Media Awards uitgeroepen tot Omroep van het Jaar.

“Grote stappen”

Volgens de vakjury heeft de omroep de prestigieuze titel verdient omdat ze het afgelopen jaar grote stappen hebben gemaakt en uitblinken in lokale journalistiek met maatschappelijk relevante thema’s en originele invalshoeken voor diverse doelgroepen. Sterk in het nieuws uit de wijken, en midden in de samenleving. De jury noemt de omroep inspirerend, innovatief, creatief en verrassend.

Eervolle vermelding

Streekomroep RTV NOF (Noordoost Friesland, Dantumadiel) kreeg als genomineerde omroep een eervolle vermelding van de vakjury. De jury noemt het indrukwekkend wat de omroep in korte tijd presteert met een minimaal budget. “Deze omroep staat midden in de samenleving en laat zien wat je kunt bereiken met wat extra geld en een gelijkwaardige samenwerking met de regionale omroep. Het is heel bijzonder voor hoeveel kernen deze omroep lokale producties maakt. Ze illustreren dat ook in een grote lege streek een streekomroep de oplossing kan zijn mits een extra financiële impuls”

De beste producties en presentatietalent 2021

Naast Omroep van het Jaar werden ook awards uitgereikt in vijf andere categorieën, waarbij de jurering dit jaar nadrukkelijk is afgestemd op de overkoepelende speerpunten van de sector, zoals lokale journalistiek, lokale verbondenheid, maatschappelijke functie en professionalisering. De jury is onder de indruk van de kwaliteit van de ingezonden producties en de professionele groei die de lokale omroepen laten zien. De winnaars van de andere categorieën vind je op de website van de NLPO.

De Lokale Media Awards

De Lokale Media Awards is een initiatief van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO), de koepelorganisatie voor de lokale publieke omroep in Nederland. De stichting ondersteunt lokale publieke omroepen op diverse terreinen om de sector verder te professionaliseren en om de kwaliteit van de producties van lokale omroepen te verbeteren, zodat zij op het gebied van onder andere journalistieke kwaliteit kunnen voldoen aan de wettelijke eisen van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA).

