De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft de eerste vergunningen verleend voor commerciële lokale radio op DAB+. De vergunningen gaan in per 1 september.

Aanvraag

Tot 1 augustus was het mogelijk voor lokale commerciële omroepen een vergunning aanvragen voor lokale digitale radio. Voor deze omroepen zijn nog 815 vergunningen beschikbaar, verdeeld over 57 gebieden (allotments) in heel Nederland.

Geen veiling

Zouden er meer geldige aanvragen dan vergunningen voor een allotment dan zou er sprake zijn van schaarste en vindt er een veiling plaats. Dit is echter niet nodig. “Na het beoordelen van de aanvragen is gebleken dat er geen schaarste is. Er zijn al vergunningen verleend“, aldus de RDI.

Vergunningen

Via een overzicht op de website van de RDI is inmiddels te lezen dat er vergunningen verleend zijn aan diverse commerciële omroepen. De lokale publieke- en commerciële radiozenders moeten nu samen om de tafel om afspraken te maken rond de uitrol van het netwerk. De omroepen hebben tot 1 september 2025 de tijd om hun uitzendingen te starten. Alle vergunningen zijn geldig tot 1 september 2030.