Vanaf 20 juni tot 1 augustus 2024 kunnen lokale commerciële omroepen een vergunning aanvragen voor lokale digitale radio. Voor deze omroepen zijn nog 815 vergunningen beschikbaar, verdeeld over 57 gebieden (allotments) in heel Nederland.

Animo

Dat er veel animo is voor lokale digitale radio bleek eerder dit jaar tijdens de aanvraagperiode voor de lokale publieke radio. In februari ontvingen namelijk ruim 200 lokale publieke omroepen een vergunning voor DAB+.

DAB+ vergunning aanvragen

Lokale commerciële omroepen kunnen vanaf 20 juni 2024 tot 1 augustus 2024 een aanvraag indienen voor lokale digitale radio (DAB+). Zijn er meer geldige aanvragen dan vergunningen voor een allotment dan is er sprake van schaarste. “Elk allotment waarbij sprake is van schaarste veilen we afzonderlijk. Als een veiling nodig is, staat deze gepland voor november 2024“, aldus de regeling. De omroepen hebben tot 1 september 2025 de tijd om hun uitzendingen te starten. Alle vergunningen zijn geldig tot 1 september 2030.

Meerdere allotments

Met het oog op het creëren van betere verdienmogelijkheden en een level playing field tussen lokale commerciële partijen en lokale publieke omroepen en tussen de onderlinge allotments, is bepaald dat een lokale commerciële partij één en hetzelfde programma in maximaal drie aaneengesloten allotments mag uitzenden. “Ook met deze voorwaarde blijft het lokale karakter van laag 6 voldoende gewaarborgd“, aldus Minister Adriaansens (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat).

Dekking

Naar aanleiding van de consultatiereacties op het voorstel is besloten de uiteindelijke ingebruikname verplichting te verlagen van 90% naar 85% mobiele ontvangst en de uiteindelijke demografische verzorging van 75% naar 65% binnenontvangst. Tot 1 september 2026 is de ingebruikname verplichting voor DAB-laag 6 nog wat lager, namelijk een geografische verzorging van 60% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 50% binnenontvangst.

De gehele regeling en aanvullende documenten vind je hier. De regeling zoals gepubliceerd in de Staatscourant vind je hier.