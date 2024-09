De NLPO, de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen, adviseert haar leden om voorlopig geen grote investeringen te doen in digitale radio via de ether (DAB+).

Nieuwe vergunningen

Sinds 1 september beschikt 90 procent van de lokale omroepen in Nederland over een vergunning om te gaan uitzenden via DAB+. Voorlopig zullen veel lokale omroepen echter nog niet gaan uitzenden via DAB+. De NLPO is bezig met een selectieprocedure van leveranciers voor een collectieve oplossing om te gaan uitzenden via DAB+. Voor elke regio verwacht de NLPO twee aanbieders te selecteren waaruit de vergunninghouders binnen een allotment kunnen kiezen. Door het netwerk collectief in te kopen, worden aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd, aldus de NLPO. Deze procedure is voorlopig nog niet afgerond.

Voortgang

De NLPO bericht dat deze week geïnteresseerde leveranciers hun initiële voorstellen presenteren voor de 57 allotments aan de NLPO. Daarmee krijgt de NLPO inzicht in de kosten van DAB+ voor alle allotments. Begin oktober worden de lokale omroepen geïnformeerd over de contouren van het collectieve aanbod en de verwachte prijsstelling. Het definitieve prijsaanbod volgt op 31 oktober, waarna de NLPO de omroepen hierover zo snel mogelijk informeert. Uiterlijk eind 2024 kunnen vergunninghouders dan besluiten of ze deelnemen aan het collectieve aanbod van de NLPO.

Wachten

De NLPO adviseert lokale omroepen om voorlopig geen grote investeringen te doen of langlopende verplichtingen aan te gaan op het gebied van DAB+, totdat alle informatie over het collectieve aanbod begin november beschikbaar is. “Hoewel sommige omroepen met tijdelijke DAB+ infrastructuur hun uitzendingen zullen willen voortzetten, zal de NLPO straks alleen het collectieve DAB+ aanbod van de geselecteerde leveranciers subsidiëren“, aldus de NLPO. Andere DAB+ oplossingen komen niet in aanmerking voor kortingen of financiële voordelen.