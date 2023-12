KPN gaat haar glasvezelnetwerk verder uitbreiden de komende periode. Onder andere Lopik en Schoonhoven worden aangesloten op het netwerk.

Lopik

In Lopik worden ongeveer 2600 huishoudens aangesloten op het glasvezelnetwerk van KPN. In april 2024 worden de eerste huishoudens al aangesloten. Inmiddels is de aanleg van het netwerk in Lopik gestart.

Schoonhoven

Ook in Schoonhoven is de aanleg van een glasvezelnetwerk voor KPN gestart. Het bedrijf verwacht in maart 2024 de eerste huishoudens aan te sluiten op het glasvezelnetwerk. In totaal realiseert KPN circa 5.500 glasvezelaansluitingen. Bewoners krijgen kosteloos en vrijblijvend een aansluiting op het glasvezelnetwerk. Het installeren van een glasvezelpunt kost de bewoners niets. Ze bepalen zelf of ze een abonnement afnemen bij een van de aanbieders op het glasvezelnetwerk van het telecombedrijf.

Investeren

KPN zet flink in op de aanleg van glasvezel. Tot en met 2027 wordt er door het telecombedrijf ruim 4,5 miljard euro geïnvesteerd in onder andere de uitrol van glasvezel. Eind 2026 heeft circa 80% van alle Nederlandse huishoudens glasvezel van het telecombedrijf, circa 2 miljoen meer aansluitingen dan vandaag.