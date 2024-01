Internetaanbieder Kliksafe is binnenkort ook beschikbaar op het glasvezelnetwerk van KPN. De aanbieder heeft hiervoor een overeenkomst gesloten met KPN Wholesale.

Kliksafe

Kliksafe is een aanbieder van zogenaamd gefilterd internet, met als missie: Iedereen veilig online. De provider biedt een gefilterde internetverbinding voor particulieren en organisaties, en verkoopt daarnaast software waarmee ook op andere verbindingen het internet kan worden gefilterd. Het bedrijf is gevestigd in Nunspeet

Overeenkomst

In een persbericht meldt Kliksafe mee te liften op de ambitie van KPN om 80 procent van Nederland te ”verglazen”. Eerder sloot Kliksafe al een overeenkomst met glasvezelaanbieder met DELTA Fiber.