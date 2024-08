Telecomprovider Caiway gaat verder onder de merknaam DELTA. Caiway en DELTA zijn al jaren onderdeel van DELTA Fiber en maken gebruik van hetzelfde glasvezelnetwerk. Dit bericht DELTA Fiber op haar website.

Krachten bundelen

Door de krachten te bundelen, willen DELTA en Caiway sneller producten kunnen doorontwikkelen. Ook wordt het dan mogelijk om sneller nieuwe producten te introduceren aan alle klanten tegelijk, omdat dubbel werk dan niet meer nodig is.

“Even wennen”

“We begrijpen dat trouwe Caiway-klanten misschien even moeten wennen aan een nieuwe naam”, zegt commercieel directeur Ludolf Rasterhoff. “Daarom zetten we klanten om beurten over en nemen we hiervoor ruim een jaar de tijd. De vertrouwde diensten van Caiway blijven gewoon bestaan, maar in een iets andere vorm en met de naam DELTA. Alle Caiway-klanten kunnen zo gelijk profiteren van de mogelijkheden en het gemak dat DELTA-klanten nu al hebben, zoals één inlog voor meerdere platformen, een service-app en hogere internetsnelheden. We hebben er vertrouwen in dat onze klanten zich bij DELTA thuis zullen voelen.”

Zelf samenstellen

Klanten krijgen bij DELTA een flexibel pakket, ook wel het Flexpakket genoemd. Dit is in eerste instantie vergelijkbaar met het huidige Caiway-pakket. Maar klanten kunnen het maandelijks eenvoudig zelf aanpassen en zo bepalen welke internetsnelheid, welk aantal tv-zenders en welke belbundel zij willen combineren.

Op dit moment hoeven klanten van Caiway nog niets te doen. Ze ontvangen een maand voordat ze overgaan naar het DELTA Flexpakket post waarin alles staat uitgelegd. Tot die tijd blijft alles hetzelfde. Bij de overgang behouden ze hun e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en tv-opnames.