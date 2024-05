Sinds kort is de commerciële radiozender 4EVER49 Radio ook te beluisteren via de digitale radiopakketten van Delta en Caiway.

Uitbreiding

Naast de vrijwel landelijke dekking van 4EVER49 Radio via de digitale ether (DAB+) is de radiozender ook in steeds meer huiskamers te beluisteren via de digitale radiopakketten van diverse aanbieders. Eerder was de radiozender al toegevoegd aan het radio-aanbod bij Odido en KPN. Sinds kort is de radiozender ook te beluisteren via Caiway en Delta. De radiozender is bij Caiway te beluisteren via kanaal 893 en bij Delta via kanaal 874.

De radiozender hoopt binnenkort ook bij Ziggo te worden toegevoegd aan het digitale radio-aanbod. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.