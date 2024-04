De commerciële radiozender 4EVER49 Radio is vanaf nu ook te beluisteren via het digitale radiopakket van KPN. De zender is te beluisteren via kanaal 810.

“Landelijke dekking”

Jo de Graaf, Managing Director 4EVER49 Radio: “Na onze eerdere uitbreidingen om te komen tot landelijke dekking via DAB+ is het nu ook tijd voor distributie via de digitale kabel. We zijn trots om te kunnen melden dat we vanaf vandaag ook landelijk te horen zijn via KPN kanaal 810. Ook geeft SKV Veendam ons door via kanaal 1339. Binnenkort volgen ook andere grote aanbieders zoals Delta en Caiway”, aldus de Graaf.

Meer informatie over de radiozender vind je hier.