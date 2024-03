(Update) Radiozender 4EVER49 RADIO is vanaf nu beter te ontvangen via DAB+ in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Friesland.

Uitbreiding

Sinds 6 maart is 4EVER49 RADIO in Noord-Holland en Flevoland ook te beluisteren via kanaal 8B. Dit is het regionale kavel voor de provincies Noord-Holland en Flevoland. In Friesland is de radiozender nu ook te beluisteren via kanaal 5A.

4EVER49 RADIO zendt al landelijk uit op DAB+ via het netwerk van MTVNL in Nederland op kanaal 7D. Aangezien dit netwerk niet in alle delen van Nederland goed te ontvangen is heeft de radiozender besloten extra capaciteit te huren bij regionale kavels. Zo is de radiozender in de provincie Noord-Brabant en Limburg ook te beluisteren via kanaal 7C.

Samenwerking

Hans Dols, Operations Manager 4EVER49 RADIO: “Na diverse gesprekken met de partijen

JND en RNN zijn we eruit gekomen om capaciteit over te nemen op drie netwerken. Wij zijn

blij met deze samenwerking waardoor 4EVER49 RADIO nu nagenoeg landelijk te ontvangen

is”

Meer uitbreiding

De radiozender is ook bezig met providers als Odido, Ziggo, Caiway/Delta en KPN om het signaal via deze aanbieders te distribueren via hun digitale radiopakketten. De doorgifte via Caiway/Delta en KPN moet binnen afzienbare tijd worden gerealiseerd. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.