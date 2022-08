Vanaf 1 september wordt Loopreizenradio vervangen door 4EVER49 Radio. De radiozender is landelijk te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Nieuwe radiozender

Sinds mei van dit jaar is Loopreizenradio te beluisteren via DAB+ in grote delen van Nederland. De radiozender maakt gebruik van digitale ethercapaciteit van aanbieder MTVNL. De radiozender zendt al langer uit via Internet. Per 1 september wordt deze radiozender omgetoverd tot 4ever49.

Verbouwen

“Vanaf maandag 15 augustus stoppen onze gepresenteerde programma’s op Loopreizen Radio. We hebben een aantal weken nodig om een nieuwe studio in te richten, daarom gaan we over op non-stop muziek. De naam Loopreizen Radio zal per 1 september aanstaande veranderen in 4EVER49 Radio“, aldus de radiozender op haar Facebook-pagina. “4EVER49 wordt het nieuwe blije radiostation van Nederland, waar we het leven vieren en niet aan leeftijden doen. We willen niet alleen met sporters, maar met iedereen het leven vieren, vandaar die verbreding van Loopreizen Radio naar 4EVER49 “, aldus de radiozender.

Start

Tussen 1 september en 19 september vinden er proefuitzendingen plaats van 4EVER49 Radio via DAB+ en Internet. Maandag 19 september om 07 uur ‘s ochtends is de officiële kick-off met Jo de Graaf en moppentopper Jeroen Smits van 4ever49. Meer informatie is binnenkort te vinden via

de nieuwe website 4ever49radio.nl.

Sociale media: