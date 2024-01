Radiozender JND Classics is in Zuid Nederland al verdwenen van DAB+. Via dit kanaal is nu 4EVER49 Radio te beluisteren.

Noord-Brabant en Limburg

Sinds 1 januari is radiozender JND Classics te horen via DAB+ in Noord-Brabant en Limburg via kanaal 7C. De radiozender verving toen Radio Decibel dat zich gaat richten op uitzendingen via Internet. Echter, na een kleine drie weken, is ook JND Classics al weer vervangen. Vanaf nu is 4EVER49 Radio te beluisteren via dit kanaal. 4EVER49 Radio zendt al uit via het netwerk van MTVNL in Nederland op kanaal 7D, maar dit netwerk heeft een beperkt bereik in Zuid Nederland. Hiermee heeft de radiozender haar bereik aanzienlijk uitgebreid in de zuidelijke provincies.

“Goed bereik”

Jo de Graaf, Managing Director van de radiozender in een persbericht: ”onze doelstelling is goed bereik via DAB+ en digitale aanbieders in heel Nederland. Daarom is deze uitbreiding van onze DAB+ frequenties in de zuidelijke provincies essentieel”.

Meer uitbreiding

De radiozender is ook bezig met providers als KPN, Ziggo en Odido om het signaal via deze aanbieders te distribueren via hun digitale radiopakketten. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.