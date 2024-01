Radio Decibel is niet meer te beluisteren via DAB+ in de provincies Noord-Brabant en Limburg. JND Classics heeft het plekje van Decibel overgenomen in de digitale ether op kanaal 7C.

JND Classics

Radio Decibel is vanaf nu niet meer te horen via DAB+ in Noord-Brabant en Limburg. De radiozender zond sinds 1 juni 2022 uit via dit digitale ethernetwerk en nam toen de plek in van JND Classics. Vanaf nu is JND Classics weer te horen via DAB+ in deze provincies. JND Classics is een themazender van Radio JND.

“Op JND Classics hoor je 24/7 non-stop de beste classics van Radio JND. Met JND Classics speelt Radio JND in op een bredere doelgroep, en wordt het aanbod vergroot. We sluiten niet uit dat er in de toekomst nog meer uitbreiding in het aanbod komt“, aldus de radiozender in een persbericht destijds. Deze radiozender is ook te beluisteren via Internet.

Decibel

Het vervangen van Radio Decibel door JND Classics kan een voorloper zijn van meer veranderingen bij Radio Decibel. Zo melden diverse media dat in de komende weken bekend wordt dat de landelijke commerciële radiozender KINK gaat uitzenden via de regionale FM-zenders van Radio Decibel.