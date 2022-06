Sinds vandaag, woensdag 1 juni, is Radio Decibel te horen in de provincies Noord-Brabant en Limburg via de digitale ether (DAB+).

Uitbreiding

De radiozender is al te horen in de Randstad via FM en DAB+ en breidt haar verzorgingsgebied nu uit naar Noord-Brabant en Limburg. De zender is te beluisteren via DAB+ op kanaal 7A waar de radiozender capaciteit in gebruik neemt die eerst in handen was van JND Classics. Deze radiozender is pas sinds januari van dit jaar begonnen met haar uitzendingen als zusterstation van JND Radio.

Nieuwe themazender

Radio Decibel is ook gestart met een nieuwe themazender op Internet. Naast de themazenders Eurodance en Ibiza is sinds vandaag ook ‘Greatest Hits’ te beluisteren. “24 uur per dag non-stop het beste uit de 70’s t/m de 00’s!”, aldus de radiozender. Luisteren kan hier. De uitzendingen van de themazender ’80’s Music’ zijn gestaakt.

Tukker FM

Naast Radio Decibel is sinds vandaag ook Tukker FM te beluisteren via DAB+ in Noord-Brabant en Limburg. De radiozender neemt de DAB+-frequentie over van Radio Continu.