Radio JND is per vandaag officieel gestart met een tweede radiozender JND Classics. De nieuwe radiozender was al enige tijd met proefuitzendingen te horen via DAB+ in delen van Zuid-Nederland en Internet.

Classics

“Op JND Classics hoor je 24/7 non-stop de beste classics van Radio JND. Met JND Classics speelt Radio JND in op een bredere doelgroep, en wordt het aanbod vergroot. We sluiten niet uit dat er in de toekomst nog meer uitbreiding in het aanbod komt.“, aldus de radiozender in een persbericht.

Luisteren

De radiozender is in Zuid-Nederland te beluisteren via de digitale ether (DAB+) op kanaal 7A en wereldwijd via Internet en via de JND Radio App.

Groeispurt

De radiozender zegt in het persbericht terug te kijken op een succesvol 2021: “In het afgelopen jaar heeft Radio JND een flinke groeispurt doorstaan. JND is gestart met een échte Brabantse ochtendshow die je iedere werkdag tussen 07:00 – 09:00 uur kunt horen met Willem Bakker. Ook heeft het station verschillende grote acties op touw gezet waarbij o.a. luisteraars vakanties hebben kunnen winnen, en is de zender in actie gekomen voor de kinderen van de voedselbanken in Brabant“.

Meer informatie via https://radiojnd.nl/