(Update)KINK is vanaf dinsdag 23 januari te beluisteren in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht via de FM.

Decibel

De radiozender neemt de FM-frequenties over Decibel in deze provincies de FM-frequenties over van Radio Decibel. Radio Decibel is vanaf dat moment alleen online te beluisteren. KINK is vanaf 23 januari in Noord-Holland te beluisteren via 98,0 en 98,3 MHz, in Zuid-Holland via 97.6 MHz en in Utrecht via 97,3 MHz.

“Wens in vervulling”

Voor KINK-dj’s en mede-KINK’ers gaat er met de start van de uitzendingen op FM een lang gekoesterde wens in vervulling aldus de radiozender: “Voor het grootste deel van de radioluisteraars is FM de belangrijkste manier om naar de radio te luisteren,” aldus onze directeur Jan Hoogesteijn. “Naast onze landelijke dekking op DAB+ en onze online-uitzendingen kunnen we nu eindelijk de vele luisteraars in de Randstad en in de auto nog makkelijker laten genieten van de beste alternatieve rock. We zijn dan ook heel erg blij met de samenwerking met Decibel”. KINK blijft landelijk te beluisteren via DAB+ en wereldwijd via Internet.

Noord-Brabant

De FM-frequentie van Radio Decibel in de regio Eindhoven (93,2 MHz) is sinds 1 januari verhuurd aan Radio JND. Via DAB+ is in Zuid Nederland nu JND Classics te horen in plaats van Decibel.

Toekomst Decibel

Radiozender Decibel gaat verder als online radiozender want naast de uitzendingen via FM worden ook de uitzendingen via DAB+ stopgezet. “Wij zullen ons vanaf 23 januari volledig gaan richten op digitale distributie via diverse online radioportals, onze website en de Decibel app. Daarnaast gaan we ons ook richten op het verder uitbouwen van de Decibel community via social media en een nieuw te ontwikkelen platform gericht op liefhebbers van muziek uit de 90s“, aldus de radiozender in een verklaring.

Digitale radiopakketten

Perry Oerlemans, directeur van Radio Decibel, laat aan MediaMagazine weten dat de uitzendingen van Radio Decibel via de diverse digitale radiopakketten (zoals bijvoorbeeld Ziggo en KPN) voorlopig blijven doorgaan. “Daar komt later meer duidelijkheid over” ,aldus Oerlemans.