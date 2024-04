ODIDO heeft haar digitale radiopakket wederom uitgebreid. Per heden is de radiozender 4EVER49 Radio te beluisteren via de aanbieder.

4EVER49 Radio

Per vandaag is 4EVER49 Radio te beluisteren via het digitale radiopakket van ODIDO. De radiozender is te beluisteren via kanaal 1033. De radiozender werd eerder deze maand ook al toegevoegd aan het digitale radiopakket van KPN.

Uitbreiding

ODIDO is druk bezig met het uitbreiden van het radiopakket. Eerder deze week werden ook al radiozenders Radio Continu (kanaal 1027), KINK (kanaal 1030), Groot Nieuws Radio (kanaal 1031) en RADIONL (kanaal 1032), NPO Campus (kanaal 1028) en NPO Sterren NL (kanaal 1029) toegevoegd. Vorige maand werd het radiopakket al uitgebreid met de radiozenders Simone FM en HITZZZ.

Het overzicht van radiozenders bij de aanbieder vind je hier.