De NPO en ARTE France hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De overeenkomst vormt de start van een nieuwe samenwerking tussen ARTE en de publieke omroep.

Overeenkomst

De partnerschapsovereenkomst treedt per direct in werking en heeft een looptijd van twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging. Volgens de voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst zullen de omroepen samenwerken aan coproducties op het gebied van documentaires, culturele en innovatieve content, evenals fictieseries en zal de NPO in adviserende rol deelnemen aan de vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Programmacommissie en de Programma Adviescommissie van ARTE.

Ondertekening

De officiële ondertekening vond plaats tijdens de opname van een Sting-concert in het Rijksmuseum in Amsterdam voor het ZDF/ARTE-programma “Sting – Sounds Like Art”, dat vanaf 5 maart te zien is op arte.tv.

“Blij”

Heike Hempel en Bruno Patino, respectievelijk president en vicepresident van het bestuur van ARTE GEIE: “We zijn blij dat we deze overeenkomst met de NPO op zo’n symbolische plek als het Rijksmuseum in Amsterdam hebben kunnen ondertekenen. Juist nu is de Europese samenwerking die uit deze overeenkomst voortkomt extra belangrijk. We kijken ernaar uit om samen nieuwe projecten en coproducties te ontwikkelen, kennis en redactionele expertise uit te wisselen en onze creatieve krachten te bundelen. Dat zal het aanbod van zowel ARTE als de NPO verrijken met nieuwe perspectieven.”

“Belangrijke stap”

Jet de Ranitz, voorzitter van de NPO, voegt daaraan toe: “Deze samenwerking met ARTE is een mooie en belangrijke stap in de Europese samenwerking tussen publieke omroepen. Het onderstreept het internationale vertrouwen in de kracht van de Nederlandse publieke omroep en onze makers, en versterkt daarmee de zichtbaarheid van onze content binnen Europa. Juist in tijden van bezuinigingen is het bijzonder waardevol dat ARTE investeert in Nederlandse partners. Hiermee maken we meer hoogwaardige documentaires voor het Nederlandse publiek mogelijk én geven we onze Nederlandse verhalen en makers een internationaal podium.”