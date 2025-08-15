Dit weekeinde vindt het festival Lowlands plaats in Biddinghuizen. Het festival is ook dit jaar uitgebreid te volgen via radio, televisie en Internet. Dit jaar presenteert het festival grote artiesten als Chappell Roan, Queens of The Stone Age, Fontaines D.C., Frenna en FKA Twigs.

3FM

Het festival is dit weekeinde uitgebreid te volgen via NPO 3FM. “Drie dagen lang duiken de 3FM-dj’s volledig in de Lowlands-sfeer met live muziek, sfeerverslagen, backstage-verhalen en exclusievecontent via radio en alle online kanalen“, aldus de radiozender. Alle uitzendtijden vind je hier.

Festival Top 1003

Vanaf zaterdag 16 augustus hoor je op 3FM ook de 3FM Festival Top 1003: dé ultieme lijst met de allerbeste festivaltracks ooit, samengesteld door de 3FM-luisteraars zelf. De Festival Top 1003 is tijdens Lowlands op zaterdag en zondag van 10.00 tot 19.00 uur te horen. Van maandag tot en met donderdag zendt 3FM de lijst tussen 08.00 en 22.00 uur uit. De grande finale is op vrijdag 22 augustus: omstreeks 14.00 uur draait 3FM de beste festivaltrack van 2025, gevolgd door de Festival Top 1003 afterparty tussen 14.00 en 16.00 uur.

Lowlands livestream op 3voor12

3voor12, het muziekplatform van de VPRO, neemt thuisblijvers mee naar Lowlands 2025 middels de livestream met hoogtepunten van de belangrijkste podia, concertvideo’s, sfeerverslagen en recensies. Vanaf vrijdag 15 augustus 13.30 uur tot zondagnacht 00.30 uur is de livestream te volgen op 3voor12 en NPO 2 Extra. Daarna worden t/m dinsdag 19 augustus hoogtepunten herhaald op youtube.com/3voor12. Meer informatie via deze website.

Lowlands op NPO 3

Presentatoren Eva Cleven & Jasper Leijdens (VPRO/3voor12) laten muzikale hoogtepunten, nieuwe ontdekkingen en het ongeremde festivalleven zien in twee tv-uitzendingen op NPO 3. Zaterdag 16 augustus om 22.09 uur en zondag 17 augustus om 22.06 uur op NPO 3 en NPO Start.