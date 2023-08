Dit weekeinde vindt het festival Lowlands plaats in Biddinghuizen. Het festival is ook dit jaar uitgebreid te volgen via televisie en Internet.

Festival

Het festival wordt dit jaar voor de 29e keer gehouden in de polder van Biddinghuizen. Er zijn dit jaar optredens van onder andere Billie Eilish, Florence & The Machine, Nothing But Thieves en Underworld.

Televisie

Thuisblijvers hoeven niets te missen van het festival met de 3voor12 livestream op NPO 2 extra. De livestream start op vrijdagmiddag om 14:00 en eindigt maandag om 17:00 uur. De zender is te zien via kanaal 82 of via NPO Start, en op 3voor12.nl. Via deze website word je op de hoogte gehouden van de optredens die worden uitgezonden.

NPO 3

Naast de uitzendingen op NPO 2 Extra volgen er twee tv-uitzendingen op NPO 3, waarin Eva Koreman, Sagid Carter en Roel Maalderink (Plakshot) muzikale hoogtepunten en het ongeremde festivalleven laten zien: zaterdag 19 augustus om 22.05 uur en zondag 20 augustus om 21.10 uur op NPO 3.