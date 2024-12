NPO 2 extra brengt in samenwerking met VPRO Cinema het filmhuis naar de woonkamers. Vanaf eerste kerstdag tot en met zondag 5 januari zijn er op de kunst- en cultuurzender traditiegetrouw meer dan vijftig moderne arthouse-klassiekers te zien, 24 uur per dag.

Filmweek

Gedurende de gehele Filmweek is er elke avond om 20.30 uur een keuzefilm van een bekende Nederlandse filmliefhebber te zien. In de aansluitende Film Talks gaat Noa Johannes met hen in gesprek over de betreffende film.

Keuzefilm

Onder anderen acteur Minne Koole, journaliste Fidan Ekiz, zangeres Sophie Straat, programmamaker Yora Rienstra en schrijver Adriaan van Dis vertellen over hun keuzefilm en waarom ze voor die film hebben gekozen. Ook de filmliefhebbers Vera Siemons, Laura Bakker, Martijn van de Griendt, Madeleijn van den Nieuwenhuizen, Pete Wu, Priscilla Vaudelle, Piet Paris en Joosje Duk praten na over hun keuzefilm.

Kijken

De Filmweek 2024 begint op woensdag 25 december om 12.00 uur ’s middags en loopt door tot de ochtend van 6 januari. De zender is te zien via alle digitale tv-aanbieders via kanaal 82 en via Internet. Meer informatie over de programmering vind je hier.