De NPO heeft NPO 1 Extra toegevoegd aan haar digitale televisieaanbod via de ether (Digitenne). De televisiezender vervangt NPO 2 Extra.

Extra zender

De themazender van de NPO is gratis en zonder abonnement te ontvangen middels Digitenne (DVB-T2). De zender vervangt NPO 2 Extra die sinds december 2020 was toegevoegd als extra zender in het aanbod van de NPO via Digitenne. “Op feelgoodzender NPO 1 extra zie je de mooiste programma’s uit de schatkamer van de publieke omroep. De zender brengt je de hoogtepunten uit ruim zestig jaar Nederlandse televisiehistorie. Tijdloze televisie van vroeger en van nu.“, aldus de NPO.

NPO 1 Extra is te zien via kanaal 34. Meer informatie via deze website.