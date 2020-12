Publieke themazender NPO 2 Extra nu ook te zien via Digitenne

De themazender NPO 2 Extra is sinds vandaag ook te zien in de digitale ether via Digitenne. De zender is te zien in HD-kwaliteit op kanaal 34.

Cultuur

De digitale themazender NPO2 Extra wordt door de publieke omroep de komende maanden ingezet voor het uitzenden van nieuwe voorstellingen en concerten. Gedurende deze maanden worden vooral veel muziek-, theater- en dansproducties uitgezonden. Het gaat hierbij om nieuwe producties, die vanwege coronamaatregelen niet in theaters en schouwburgen vertoond konden worden, en om filmopnames van bestaande producties uit het archief van onder meer het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Basispakket

Alle aanbieders van digitale televisie zoals Ziggo en KPN geven de zender tot 1 april 2021 door in het digitale basispakket. Daarbij is ook de kwaliteit van de zender opgewaardeerd naar HD-kwaliteit.

Digitenne

Liefhebbers van cultuur die beschikken over televisieontvangst via Digitenne (digitale televisie via de ether / DVB-T2) kunnen de zender vanaf nu ook zien. In een aantal gevallen zal de zenderlijst opnieuw gescand moeten worden om de zender zichtbaar te krijgen op kanaal 34. De zender wordt zonder codering uitgezonden.

Programmering

De volledige programmering van NPO 2 extra is dagelijks te vinden via NPO Start of via de gidsfunctie van de kabelbedrijven.

Meer informatie over Digitenne via: https://digitenne.kpn.com/