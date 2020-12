NPO 2 Extra bij Ziggo, Kabelnoord en SKV in HD-kwaliteit

Bij aanbieders Ziggo, Kabelnoord en SKV is het digitale themakanaal NPO 2 Extra in HD-kwaliteit te zien via het digitale basispakket.

Steun voor cultuursector

Het tijdelijk plaatsen van NPO 2 Extra in het digitale basispakket heeft te maken met een steunplan van de NPO voor de cultuursector. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur trekt 10 miljoen euro uit voor het actieplan van de NPO voor steun aan de cultuursector. Met het geld zet de NPO nieuwe programmering op en werkt het momenteel in samenwerking met de omroepen en belangenorganisaties aan een plan voor een breed cultuurplatform om makers en een breed publiek bij elkaar brengen. Bedoeld voor alle vormen van cultuur ‘van klassiek tot kleinkunst’ en voor ‘groot en klein’. Sinds 1 december is NPO 2 Extra bij veel aanbieders te zien in het digitale basispakket.

Ziggo

Bij aanbieder Ziggo is de themazender sinds vandaag, dinsdag 8 december, in HD-kwaliteit te zien via kanaal 222.

SKV en Kabelnoord

Ook bij aanbieders SKV uit Veendam en Kabelnoord is de publieke themazender inmiddels te zien in HD-kwaliteit in het digitale basispakket. Bij aanbieder SKV kan dat via kanaal 504 en bij Kabelnoord via kanaal 53