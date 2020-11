NPO2 Extra tijdelijk naar digitale basispakket bij KPN en Ziggo

De digitale themazender NPO2 Extra verhuist de komende periode tijdelijk naar het digitale basispakket bij onder andere KPN en Ziggo. Dit heeft NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman bekend gemaakt.

Cultuur

De digitale themazender NPO2 Extra wordt door de publieke omroep de komende maanden ingezet voor het uitzenden van nieuwe voorstellingen en concerten. Gedurende deze maanden worden vooral veel muziek-, theater- en dansproducties uitgezonden. Het gaat hierbij om nieuwe producties, die vanwege coronamaatregelen niet in theaters en schouwburgen vertoond konden worden, en om filmopnames van bestaande producties uit het archief van onder meer het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Actieplan

Dit actieplan maakt onderdeel uit van een plan van de NPO om de cultuursector een extra impuls te geven tijdens de coronacrisis. Hiervoor heeft de overheid 10 miljoen euro gereserveerd. De publieke omroep legt daar nog 4 miljoen euro bij.

Basispakket

Momenteel is NPO2 Extra bij de meeste aanbieders te zien in aanvullende digitale pakket. Volgens NRC Handelsblad is overeengekomen met aanbieders als KPN en Ziggo dat de zender tijdelijk onderdeel gaat uitmaken van het digitale basispakket. NRC Handelsblad geeft ook aan dat de voorstellingen in HD-kwaliteit gaan worden uitgezonden. Of dit ook bij de diverse televisie-aanbieders het geval zal zijn is niet duidelijk. Momenteel geeft alleen NLZIET de themakanalen van de NPO in HD-kwaliteit door.

CAI Harderwijk

Kabelaar CAI Harderwijk heeft inmiddels al aangekondigd dat de televisiezender NPO2 Extra van 1 december 2020 tot 1 april 2021 te zien is via het digitale basispakket op kanaal 37.

NPO2 Extra is ook te zien via Internet.

