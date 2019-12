Themazenders NPO vanaf nu in HD-kwaliteit bij NLZIET

De digitale themazenders van de NPO, NPO 1 extra, NPO 2 extra en NPO Zappelin extra, zijn vanaf nu in HD-kwaliteit te zien via de streamingdienst NLZIET. Dit bericht de dienst in een persbericht.

Enige aanbieder

NLZIET is momenteel de enige tv-aanbiede die deze zenders op hoge beeldkwaliteit aanbiedt. Bij aanbieders als KPN en Ziggo zijn de zenders momenteel nog in standaardkwaliteit (SD) te zien.

Top 2000

Kijkers van de dienst NLZIET kunnen hierdoor vanaf 25 december de Top 2000 op NPO extra 1 in verbeterde beeldkwaliteit live meekijken. De live en replaystreams van de twaalf hoofdkanalen op NLZIET zijn ook onlangs verhoogd naar Full HD 1080. Onder deze hoofdkanalen vallen NPO 1, NPO 2, NPO 3, RTL 4, RTL 5, RTL 7, RT L8 en RTL Z, SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Mobiele devices (smartphones en tablets) houden momenteel HD 720-beeldkwaliteit.

“Gebruikservaring”

Niels Baas (CEO NLZIET): “Uit onze gebruikscijfers blijkt dat NLZIET het meest op het grote scherm wordt gekeken. NLZIET biedt nu de hoogste kwaliteit online livestreams van Nederland, waarmee we de gebruikservaring voor onze abonnees verder verbeteren.“.

Plannen

Vorig jaar gaf de NPO nog aan geen plannen te hebben om de themazenders in HD-kwaliteit te gaan aanbieden. Het is nog niet duidelijk of en wanneer aanbieders als Ziggo en KPN de themazenders in HD-kwaliteit gaan aanbieden.