NPO Radio 2 Top 2000 Award voor Danny Vera

De NPO Radio 2 Top 2000 Award is dit jaar voor Danny Vera. Hij is met Roller Coaster de hoogste nieuwe binnenkomer ooit in de ‘lijst der lijsten’. Vera staat op de vierde plaats van de Top 2000. Met de prijs zet NPO Radio 2 jaarlijks een Nederlandse artiest of band extra in de schijnwerpers.

Hofleveranciers

Queen (lijstaanvoerder met Bohemian Rhapsody) is dit jaar met 37 nummers het vaakst vertegenwoordigd in de Top 2000, twee meer dan vorig jaar. Daarmee is Queen voor het eerst de belangrijkste hofleverancier. Tot nu toe een rol die enkel was weggelegd voor The Beatles, die licht dalen: van 38 in 2018 naar 36 nummers nu. Coldplay blijft stabiel op de derde plaats met 28 nummers. BLØF heeft de meeste Nederlandse noteringen, 18 in totaal.

Stijgers

De snelste stijger in de Top 2000 is dit jaar AC/DC met Let There Be Rock. Het nummer klimt van positie 1402 vorig jaar naar 623, een verschil van 779. Elton John, waar dit jaar de film Rocketman over verscheen, ziet al zijn elf noteringen van vorig jaar stijgen (gemiddeld 270 plaatsen) en komt daarnaast met Goodbye Yellow Brick Road en Don’t Go Breaking My Heart opnieuw binnen.

Nieuwkomers

De Top 2000 telt dit jaar 613 nummers die in álle edities staan. In totaal zijn er 98 nieuwe noteringen: 73 echte nieuwkomers en 25 herintreders. Normaal komt met De Boer Dat Is De Keerl op 9 de lijst binnen. Andere hoge binnenkomers zijn Songfestival-winnaar Duncan Laurence met Arcade (160), Run To The Hills van Iron Maiden (255) en Als Het Avond Is van Suzan & Freek (278). De oudste nieuwe binnenkomer is Etta James, op plaats 1717 met I’d Rather Go Blind uit 1967.

De uitzending van de NPO Radio 2 Top 2000 begint woensdag 25 december om 08.00 uur vanuit het Top 2000 Café in Hilversum.

