NPO start speciale cultuurprogrammering op NPO 2 extra

Vanaf vandaag, dinsdag 1 december, brengt de NPO via NPO 2 extra een speciale cultuurprogrammering. De televisiezenders is bij vrijwel alle aanbieders tot 1 april in het digitale basispakket te zien.

Cultuur

De digitale themazender NPO2 Extra wordt door de publieke omroep de komende maanden ingezet voor het uitzenden van nieuwe voorstellingen en concerten. Gedurende deze maanden worden vooral veel muziek-, theater- en dansproducties uitgezonden. Het gaat hierbij om nieuwe producties, die vanwege coronamaatregelen niet in theaters en schouwburgen vertoond konden worden, en om filmopnames van bestaande producties uit het archief van onder meer het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid.

Nieuwe en bestaande producties

Nieuwe en bestaande producties komen onder de noemer NPO Cultuur samen op NPO 2 extra, dat vanaf nu vrij beschikbaar wordt gesteld via vrijwel alle tv-aanbieders. Het culturele aanbod wordt bovendien prominent beschikbaar gemaakt via NPO Start, waar ook dagelijks de programmering van NPO 2 extra is te vinden, aldus de NPO.

Vierde publieke zender

“Eigenlijk heeft Nederland er nu tijdelijk een ‘vierde publieke zender’ bij”, zegt Shula Rijxman, bestuursvoorzitter van de NPO. “We zijn heel blij met de financiële steun die we krijgen van het ministerie van OCW en trots op de samenwerking met de cultuurkoepels en andere partners uit de cultuur- en mediawereld”, aldus Rijxman.

Programmering

NPO 2 extra brengt vanaf nu elke dag rond 19:15 een cabaretvoorstelling, van onder andere Patrick Nederkoorn, Thijs Kemperink en Anne Neuteboom. In het daaropvolgende nieuwe programma Theater 2020 zijn voorstellingen te zien van onder meer Rikkert van Huisstede: Boys won’t be Boys, Mathieu Charles en het duo Simon Heijmans en Eva Laurensen. De avond op NPO 2 extra wordt afgesloten met breed muzikaal aanbod, denk aan concerten van bijvoorbeeld Wende Snijders, The Beethoven Project en Studio 2020-sessies met Yori, Alex Roeka en de Kift en vele anderen. De zender biedt ook dagelijks afleveringen van het programma Volle Zalen (Avrotros), met onder meer portretten van Simone Kleinsma, Arjan Ederveen en Claudia de Breij.

Kijken

Deze themazender NPO 2 extra is voor iedereen online beschikbaar via de NPO-app en NPO.nl, maar de komende maanden ook via het kabelnetwerk voor zoveel mogelijk abonnees van de meeste grote tv-aanbieders. NPO is deze bedrijven dankbaar voor hun medewerking.

Ziggo: 222

KPN: 88

Tmobile: 381

Kabelnoord: 53

Youfone: 31

Caiway: 44

De volledige programmering van NPO 2 extra is dagelijks te vinden via NPO Start of via de gidsfunctie van de kabelbedrijven.