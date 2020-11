Ziggo zet ‘NPO 2 extra’ tijdelijk in digitale basispakket

De themazender NPO 2 extra is van 1 december tot 1 april 2021 te zien in het digitale basispakket van Ziggo. Normaal maakt de zender bij Ziggo onderdeel uit van het aanvullende pakket Movies & Series XL.

Steun voor cultuursector

Het tijdelijk plaatsen van NPO 2 Extra in het digitale basispakket heeft te maken met een steunplan van de NPO voor de cultuursector. Minister Ingrid van Engelshoven van Cultuur trekt 10 miljoen euro uit voor het actieplan van de NPO voor steun aan de cultuursector. Met het geld zet de NPO nieuwe programmering op en werkt het momenteel in samenwerking met de omroepen en belangenorganisaties aan een plan voor een breed cultuurplatform om makers en een breed publiek bij elkaar brengen. Bedoeld voor alle vormen van cultuur ‘van klassiek tot kleinkunst’ en voor ‘groot en klein’.

NPO

De programma’s worden uitgezonden op de televisie- en radiozenders van de NPO. Het initiatief krijgt een grote aftrap op NPO 1, er wordt extra ruimte vrijgemaakt voor cultuur op NPO 2, op vrijdag- en zaterdagavond is een open podium op NPO 3 met verschillende artiesten en stijlen vanuit meerdere (kleinere) zalen in het land en NPO 2 extra zal tijdens primetime volledig in het teken staan van cultuur. Alle programma’s worden bovendien samengebracht binnen de NPO-app.

Ziggo

VodafoneZiggo zegt in een persbericht dit initiatief te steunen. Om zoveel mogelijk klanten te bereiken en makers en publiek zo dicht mogelijk bij elkaar te brengen, heeft VodafoneZiggo besloten NPO 2 extra tijdelijk van 1 december tot 1 april 2021 toe te voegen aan TV Standaard. “Hiermee kunnen alle digitale klanten op kanaal 222 thuis genieten van al het moois dat de Nederlandse cultuursector te bieden heeft. Klanten met Kabel TV zonder interactieve mediabox of ci+ kunnen NPO 2 extra in deze periode kijken via de gratis Ziggo GO app.“, aldus Ziggo.

De verwachting is dat andere aanbieders NPO 2 Extra binnenkort ook tijdelijk gaan aanbieden in het digitale basispakket.