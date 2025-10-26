De komende week staat Radio Veronica in het teken van de Bonanza XXL. Dit ter ere van tienjarige jubileum van het programma de Bonanza van Rob Stenders.

10 jaar

Al 10 jaar presenteert Rob Stenders de Bonanza: het programma waar luisteraars en hun verzoekjes centraal staan. Ter ere van het tienjarige jubileum pakt Radio Veronica extra groot uit met De Bonanza XXL, waarbij luisteraars van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober de muziek op de zender bepalen.

“Schepje bovenop”

Het programma van Rob Stenders en zijn sidekick Caroline Brouwer is al jaren een rebellie tegen de voorspelbaarheid van standaardformats op de radio. Met De Bonanza XXL doen ze er nog een schepje bovenop. Rob Stenders: “Tijdens de Bonanza XXL heeft de luisteraar de programmering in handen. Dat zorgt voor een enorme variatie in de muziek, en juist dát is wat Caroline en ik zo leuk vinden aan het programma. Er komt echt van alles voorbij!”

Luisteraar aan zet

Tijdens De Bonanza XXL bepaalt de luisteraar dagelijks tussen 06:00 en 19:00 wat er op de radio gedraaid wordt, en kunnen ze via de app van Radio Veronica hun muzikale verzoeken indienen. Ook bellen de dj’s gedurende de hele dag met luisteraars die dan live in de uitzending hun nummer kunnen aanvragen.

Clubdag

Op vrijdag 31 oktober wordt de week feestelijk afgesloten met een speciale Clubdag, waarbij alle Radio Veronica-dj’s samenkomen om verzoekjes op te nemen en luisteraars live te woord te staan.

Luisteren

De Bonanza XXL is op Radio Veronica te horen van maandag 27 oktober tot en met vrijdag 31 oktober tussen 06:00 en 19:00. Luisteren kan via FM, DAB+ en Internet.

Meer informatie via deze pagina.