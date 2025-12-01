Muziekzender 192TV is in de maand december te zien in het digitale basispakket van KPN als zender van de maand. Ook bij Ziggo staat de zender een periode in de digitale etalage.

Zender van de Maand

Aanbieders van digitale televisie bieden met de zender van de maand de mogelijkheid om kijkers kennis te laten maken met een zender die normaal alleen in een aanvullende pakket is te zien. Dit wordt de zogenaamde zender van de maand genoemd.

Nostalgische zender

“192TV neemt je mee terug naar de jaren ’60, ’70 en ’80 met unieke clips, tv-optredens en originele Veronica-jingles. Een perfecte manier om je even onder te dompelen in oude tijden terwijl je van je verrassing geniet“, aldus KPN. De zender is te zien via kanaal 42 als zender van de maand.

Ziggo

Ook bij Ziggo is 192TV tijdelijk te zien via het digitale basispakket. De televisiezender is van 15 december 2025 tot 12 januari 2026 te zien via kanaal 610. Normaal maakt de zender onderdeel uit van het aanvullende televisiepakket TV Zenders Plus.