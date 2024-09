Rob Stenders en Gerard Ekdom bundelen hun krachten en muzieksmaak op de vrijdagmiddag op Radio Veronica. De DJ’s maken vanaf 6 september samen tussen 14.00 en 16.00 uur het nieuwe programma ‘Stenders & Ekdom’. Op vrijdagavond is Rob Stenders te horen met de PUP 40.

3FM

Rob Stenders en Gerard Ekdom hebben elkaar leren kennen in hun tijd bij 3FM en zijn al meer dan dertig jaar bevriend. Na verschillende carrièrepaden zijn ze vanaf volgende week weer te horen op dezelfde zender. Dat resulteert in het nieuwe programma Stenders & Ekdom.

“Radio-idioten”

Gerard Ekdom: “Rob appte mij: ‘zeg, moeten wij niet de vrijdagmiddag samen doen?’ Dat leek me meteen een leuk plan, twee radio-idioten die samen het weekend inluiden in het clubhuis!” Rob Stenders: “We lopen al jaren binnen tijdens elkaars programma’s, zelfs toen we bij andere zenders werkten. Nu we officieel herenigd zijn, notabene op het moederschip van de radio, is de gekoesterde droom om samen wat te doen zó binnen handbereik dat we dat op vrijdagmiddag graag met de luisteraars delen!”

PUP 40

Een andere show die een vaste plek in de programmering krijgt, is de PUP 40. PUP staat voor een ‘Parallelle Universum Parade’ en is een hitlijst uit het verleden, opnieuw samengesteld met de oren en streamingcijfers van nu. Elke aflevering licht Rob Stenders een bepaald jaar uit. Welke tracks de tand des tijds hebben overleefd, horen luisteraars elke vrijdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur.

